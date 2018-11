Le pagelle di Ronaldo: c'è sempre, numeri impressionanti in A

© foto di www.imagephotoagency.it

Non trova la via del gol, ma quella dell'assist sì. Trova sempre il modo per determinare una partita, Cristiano Ronaldo, anche con cose semplici come il tocco finale per Cuadrado. In Juventus-Cagliari la rete l'aveva sfiorata, trovando un palo che forse ancora vibra. Non è il migliore, ma poco ci manca. 6,5 da La Gazzetta dello Sport, per cui il fenomeno portoghese non trova la porta ma si riscatta subito. Insomma, CR7 c'è sempre, come sottolinea pure il Corriere della Sera, che lo premia con un 7. Forse un po' esagerato il 7,5 di Tuttosport, che evidenzia i numeri impressionanti: 13 giocate decisive in 11 giornate di campionato.

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5