Le pagelle di Ronaldo: come Batistuta e Quagliarella. Gol da centravanti, è ancora ala?

Un gol annullato, uno buono e una traversa. La firma di Cristiano Ronaldo c'è sempre e anche contro la SPAL è uno dei protagonisti del match. Tra i migliori, con un 7 in pagella da parte di noi di Tuttomercatoweb.com, voto condiviso anche da Tuttojuve.com e da La Gazzetta dello Sport, che però vede anche qualche difetto: "Ennesimo gol da centravanti nato, traversa da Cr7, soliti problemi sulla fascia da ex ala che a 35 anni fatica da ala". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport, che sottolinea come abbia eguagliato il record di Batistuta e Quagliarella di 11 partitei di campionato di fila sempre in rete. Addirittura 8,5 da Tuttosport perché "segna ininterrottamente dal primo dicembre".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8,5

Tuttojuve.com: 7