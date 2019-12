© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo è tornato il cannibale che tutti vorrebbero avere in squadra e con la doppietta di ieri ha dimostrato una volta di più di essere in evidente crescita fisica e mentale dopo un periodo di appannamento. Secondo La Gazzetta dello Sport "se giocasse sempre lì nel mezzo segnerebbe in 44 gare di fila". Non aveva mai segnato in 4 gare di fila con i bianconeri e lo fa con "una prova perfetta" secondo La Stampa anche se con la tripletta sarebbe stata veramente maiuscola. La sua crescita, secondo Tuttosport, è "inarrestabile" mentre per il Corriere dello Sport è addirittura ancora al 75% della forma e dunque può ancora dare molto di più rispetto alla prova contro l'Udinese. Per TuttoJuve è "protagonista di uno show straordinario" mentre per TMW, infine, è "il finalizzatore del tridente delle meraviglie".

PAGELLE:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 9

Corriere dello Sport: 8

La Stampa: 8

TuttoJuve: 8