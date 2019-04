Le pagelle di Ronaldo: da solo non basta. 25esimo gol ai quarti

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol all'andata e uno al ritorno, oltre alla tripletta degli ottavi di ritorno degli ottavi di finale. Cristiano Ronaldo, nella fase a eliminazione diretta di questa Champions League ha fatto il massimo possibile, ha sempre segnato, o quasi, ma i suoi gol non sono bastati e la Juventus, ancora una volta deve rimandare il trionfo nella competizione più importante d'Europa. Venticinquesimo gol in carriera nei quarti di finale di Champions, ma quest'ultimo non è servito a niente.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

QS: 7

Tuttosport: 6