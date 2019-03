Le pagelle di Ronaldo: fenomeno assoluto. 9 il voto più basso

© foto di www.imagephotoagency.it

Fenomeno, mostro, marziano. Chiamatelo come volete ma il risultato è sempre lo stesso: Cristiano Ronaldo è stato perfetto nella serata che ha visto la grandiosa rimonta della Juventus contro l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium. Tre gol, due di testa e uno su calcio di rigore, per un 3-0 che lancia i bianconeri ai quarti di finale di Champions League e dà la carica per poter pensare di arrivare finalmente ad alzare la coppa più importante d'Europa. "Sono stato preso per serate come questa", il commento del cinque volte Pallone d'Oro nel post gara e senza dubbio, anche questa volta, ha ragione lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 9

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere della Sera: 9

Corriere dello Sport: 10

Tuttosport: 10