Veni, vidi, vici. Cristiano Ronaldo gioca e segna, non manca quasi mai all'appuntamento col gol. E spesso gonfia la rete con il suo marchio di fabbrica, come il diagonale del 3-0 che ha tramortito il Frosinone ieri sera. Allo Stadium soltanto le punizioni non gli regalano gioie: zero su due. Ci prova e ci riprova ma non ci riesce. Ci prova e ci riprova anche nelle azioni: prima se la prende col palo, alla fine riesce a metterla dentro giusto prima di essere sostituito. Diciannovesima rete della sua stagione, al diciannovesimo minuto della ripresa: Cristiano è Cristiano, che ci sia il Frosinone o una big davanti. E per una sera diventa CR19.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7