Le pagelle di Ronaldo: il marziano è tornato. E potrebbe giocare in NBA

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portoghese è tornato il solito marziano e nella partita contro la Sampdoria si è inventato un gol che ha permesso a Sarri di festeggiare il primo posto in attesa dell'Inter che dovrà giocare col Genoa nel weekend. Un buon antipasto della Supercoppa per il fenomeno che è volato in cielo per siglare il 2-1 vincente. TMW parla di "decollo senza bisogno della pista" per CR7 mentre La Gazzetta dello Sport lo incensa scrivendo: "L'esplosività dello stacco per il gol certifica il ritorno del Marziano". Tuttosport, che è il quotiidiano che gli concede il voto più alto, scrive: "Esplosività da NBA, ancora più brillante rispetto a quello visto contro l'Udinese". Anche La Stampa celebra il giocatore bianconero: "Decide di aggiungere il Ferraris alla collezione di stadi dove ha segnato, ora sono 122". Infine TuttoJuve conclude: "Raggiunge vette intoccabili per gli altri e resta in cielo per un'eternità ad aspettare il pallone vincente".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8,5

La Stampa: 8

Corriere della Sera: 8

TuttoJuve: 7,5