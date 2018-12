Le pagelle di Ronaldo: illusionismo e poca efficacia, mai così frenato

© foto di www.imagephotoagency.it

Per una volta non è il valore aggiunto. Per una volta fa fare agli altri, lui si dedica al minimo indispensabile. Una prova sufficiente quella di Cristiano Ronaldo contro l'Inter, che comunque divide leggermente i quotidiani. Si passa dal 5,5 del Corriere della Sera, che parla di colpi più ad effetto che efficaci, al 6,5 di Tuttosport, per cui comunque è il Ronaldo più frenato da quando è alla Juve. Da 6 invece la sua prestazione per La Gazzetta dello Sport, che lo apprezza per i giochi di gamba e l'illusionismo, ma non per la poca concretezza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 5,5