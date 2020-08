Le pagelle di Ronaldo: invenzioni da genio, la Juve respira col suo ossigeno ma non basta

Nella disfatta europea della Juventus a salvarsi è solo il marziano Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che però non basta per evitare l'eliminazione dalla Champions League. "La Juve respira col suo ossigeno", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 8 e sottolinea come dia il triplo rispetto a qualche compagno. Stesso voto dal Corriere della Sera e da Tuttosport, che scrivono che quando è acceso ha delle invenzioni da genio, andando vicino anche al 3-1. Un voto in meno dal Corriere dello Sport: "Se alla Juve non basta nemmeno questo Ronaldo...".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttojuve.com: 8