Le pagelle di Ronaldo: la notizia è clamorosa. E' il peggiore come media voto

vedi letture

Anche i supereroi hanno le loro giornate no, e si intuisce subito dall'inizio della gara. Clamoroso: Cristiano Ronaldo è il peggiore della partita come media voto. Passa dal festival del gol al festival degli errori, non solo il rigore steccato ma tante le occasioni gettate al vento. Un ronaldo, minuscolo, al quarto rigore sbagliato sui ventotto tirati in bianconero. Talvolta si dimostra umano anche il fenomeno portoghese.

Tuttomercatoweb.com 4.5

Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 4,5