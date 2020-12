Le pagelle di Ronaldo: non si crede alle coincidenze, prende la macchina del tempo

Il ritorno di Cristiano Ronaldo dal primo minuto è travolgente. La Juventus torna a vincere con lui in campo, dopo un pareggio sciapo con il Benevento, per la serie: non bisogna credere alle coincidenze. Prima prende la traversa, poi segna il gol numero 750 con un tocco da pochi passi. La Gazzetta dello Sport spiega come prenda la macchina del tempo e torni a bucare la rete della Dinamo Kiev come 13 anni fa.

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 6,5

Tuttosport - 7

Corriere dello Sport - 7

Corriere della Sera - 6,5