Le pagelle di Ronaldo: non vede mai la porta, forse è umano. Senza Morata si perde

Se stecca anche Cristiano Ronaldo, per la Juventus si fa dura davvero. Contro il Torino, però, malgrado una prova insufficiente del fenomeno portoghese, alla fine i tre punti sono arrivati. CR7 comunque non tira mai in porta praticamente e fa collezione di 5 nelle pagelle. Per La Gazzetta dello Sport "Non vede mai la porta", dimostrando che "forse è umano" anche lui. Stesso voto dal Corriere della Sera e anche da Tuttosport: "Senza il lavoro sporco di Morata, si perde nell'anonimato". Solo il Corriere dello Sport lo salva con un 6,5 in pagella perché "non molla mai".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5