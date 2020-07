Le pagelle di Ronaldo - Per una volta a digiuno in una serata nervosa e senza mira

vedi letture

Anche i marziani qualche volta steccano e Cristiano Ronaldo a Udine ha mostrato decisamente un volto meno tirato a lucido del solito. Per TMW vive una "serata di nessuna grazia" mentre per La Gazzetta dello Sport "non continua la serie delle ultime partite perché manca il bersaglio nel primo tempo". Per Tuttosport "un po' per il poco sostegno, un po' per qualche difetto di mira, finisce per non segnare". Secondo La Stampa, nonostante il voto sia addirittura oltre la sufficienza, scrive che "anche i cannibali a volte digiunano". Infine Il Corriere della Sera lo stecca con il voto più basso di giornata e aggiungendo: "Più smorfie che occasioni buone" e che servirebbe "meno nervosismo perché non ci sono solo i suoi record personali in ballo".

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

La Stampa: 6,5

TuttoJuve: 5,5