Pensa quasi più a prendere in giro Florenzi che a fare quello che gli riesce meglio, ovvero decidere le partite. Cristiano Ronaldo non ha vissuto una delle sue serate migliori all'Olimpico nel match contro la Roma e anche se soltanto un piede in fuorigioco gli ha impedito di portare in vantaggio la Juventus, della sua gara contro la Roma resterà soprattutto la scenata nei confronti del capitano giallorosso.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6