Al netto delle polemiche arbitrali, Cristiano Ronaldo segna ancora. Con la doppietta alla Fiorentina, sono nove le gare consecutive in cui il portoghese della Juventus ha trovato la rete in Serie A. Voti alti, per lui, sulle pagine dei quotidiani sportivi. Concordi nell'assegnargli 7 in pagella: "La solita sentenza", scrive La Gazzetta dello Sport. Nel primo tempo è nervoso, evidenzia il Corriere dello Sport: "Segnerà ancora di più quando i meccanismi saranno perfetti". È glaciale sui rigori per Tuttosport, che spiega come si innervosisca all'inizio per qualche rudezza viola. "A terra spesso e volentieri", scrive il Corriere dello Sport, che comunque lo premia con un 7. Mezzo voto in più per noi di TMW: freddissimo dal dischetto.

