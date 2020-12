Le pagelle di Ronaldo: star in tour e miglior bomber di sempre, con un messaggio a Ibra

Dodici gol in Serie A, quattro in Champions League e sedici in totale da inizio campionato. Cristiano Ronaldo è super anche a Parma e con una doppietta aggiorna dei numeri pazzeschi. "Una star in tour", scrive La Gazzetta dello Sport sottolineando un altro dato: nove gol su dodici sono arrivati in trasferta: "Testa, sinistro e un messaggio a Ibra" per la classifica cannonieri. Voto 8, come dal Corriere dello Sport che evidenzia il 758esimo gol col quale supera Pelé: "E' il più grande bomber del mondo". Stesso voto dal Corriere della Sera che ne apprezza la capacità di reazione dopo un errore (quello su rigore con l'Atalanta).

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8