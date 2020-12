Le pagelle di Ronaldo: stravince l’atto 36 della sfida. Sembra il fratellino di Messi

I due gol e quel clamorosa recupero difensivo nel finale. Cristiano Ronaldo stravince l’atto 36 della eterna sfida con Lionel Messi, nel 3-0 della Juventus al Barcellona di ieri sera. Voti prevedibilmente altissimi, 8 per La Gazzetta dello Sport: “Sembra il fratellino di Messi. Il recupero su Leo va dritto nel documentario della sua vita”. Mezzo voto in meno per Tuttosport (“Riprende la personale rincorsa a Pelé”), mezzo voto in più per il Corriere dello Sport (“Ha una voglia incredibile di prendere la scena sul campo storicamente nemico e di vincere il primo duello con Messi da juventino”).

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

TuttoJuve: 7,5