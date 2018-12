© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' quasi sempre lui il migliore, ormai ci siamo abituati. Cristiano Ronaldo ruba la scena all'Allianz Stadium dopo una doppietta e il titolo di capocannoniere in tasca per ora. Oltre i due gol, anche una traversa e una serie di iniziative da urlo. Un repertorio senza fine quello del portoghese, che chiude l'anno con 49 reti, dietro soltanto a Leo Messi. Dai quotidiani piovono soltanto elogi e voti alti, non potrebbe essere diversamente. CR7 è un fenomeno.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 7,5