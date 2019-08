Le pagelle di Ronaldo: un pericolo che cammina, ma non è preciso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avesse avuto un po' più di precisione, al Tardini ne avrebeb segnati almeno un paio. E invece zero per il più forte della Serie A. Un gol sbagliato, uno annullato, uno sfiorato. Si racchiude qui l'esordio stagionale di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, in tre episodi che l'hanno segnata. Ma va molto oltre, ovviamente. Perché CR7 è sempre l'uomo in più della sua squadra, "un pericolo che cammina" come lo ribattezza La Gazzetta dello Sport premiandolo con un 7 in pagella.

I complimenti, comunque, arrivano anche dagli altri quotidiani. E' uno spauracchio per il Parma, anche se non segna. Il Corriere dello Sport sottolinea come il portoghese mostri già una condizione migliore rispetto allo scorso anno. La sua cattiveria per arrivare al gol è tanta, ma stavolta non serve. Stesso voto della Rosea e stesso voto anche da Tuttosport, che gli conta le occasioni da gol: sette, in totale, mostrando un'ottima affinità con Higuain.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Tuttojuve.com: 6