Le pagelle di Rugani: non ce n'è, neanche con la Roma. Stagione negativa la sua

Non è stata una stagione da incorniciare per Daniele Rugani, nonostante fosse la prima in bianconero con il suo mentore Maurizio Sarri. Anche contro la Roma l'ex Empoli ha deluso, rimediando un 4,5 in pagella da noi di Tuttomercatoweb.com. Arriva invece mezzo voto in più dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport scrive che "Kalinic gli fa venire il mal di testa". Il Corriere dello Sport ricorda che provoca un fallo con ammonizione e il pareggio della Roma. Tuttosport parla di stagione negative, con diverse reti sulla coscienza.

I VOTI DI RUGANI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttojuve.com: 5