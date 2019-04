Le pagelle di Rugani: non trema, forse la miglior partita in bianconero

© foto di Federico Gaetano

Daniele Rugani non tradisce Max Allegri. Chiamato a sostituire un totem come Chiellini, il giovane difensore della Juventus si è ben disimpegnato nell'1-1 di ieri sera contro l'Ajax. Anche senza patire il freddo: "Manica corta e piede educato", abbiamo scritto su TMW. Tanti 7, nelle pagelle di oggi. Quello di Tuttosport, che scrive "non ha tremato in nessun frangente". Mentre La Gazzetta dello Sport azzarda: "Forse la miglior partita in bianconera". Una nuova pagina della sua biografia da calciatore, verrebbe da dire.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 6,5