© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se l'attacco della Juve non sbaglia un colpo, lo stesso non si può dire della difesa, che senza Bonucci e Chiellini fa acqua da tutte le parti. Sul banco degli imputati c'è Daniele Rugani, che nonostante il gol segnato al Parma è risultato fra i peggiori in campo. Voto 5 da parte della Gazzetta dello Sport: "Bravino per circa un'ora. Firma anche il suo secondo gol in campionato con una girata sotto misura. Poi arriva il crollo: uccellato dal colpo di tacco di Gervinho, troppo molle nel contrastare Inglese che trova spazio e tempo per servire l'ivoriano in occasione del 3-3". Per TMW il gol segnato gli permette di strappare il 6 in pagella: "Il gol del bis sembra chiudere la partita, ma proprio la sua mancata chiusura su Gervinho riapre tutto e dà fiducia al Parma."

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5

La Stampa 5

Corriere della Sera 6

Tuttomercatoweb.com 6