Le pagelle di Rugani: tanta ruggine alla prima dopo il lockdown, va a fondo nella ripresa

C'è della ruggine, e non poteva essere altrimenti. Alla prima da titolare dopo il lockdown, Daniele Rugani non convince nella sconfitta della Juve in casa del Milan. E mette in mostra, scriviamo su TMW, la differenza sostanziale con De Ligt. 4,5 per il Corriere dello Sport ("prima da titolare con una leggerezza che porta Leao al terzo gol") e Tuttosport ("ha gli occhi di tutti addosso: bene nel primo tempo, a fondo nella ripresa"). Non è facilissimo, chiosa La Gazzetta dello Sport (voto 5) ritrovarsi quinta scelta.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 5