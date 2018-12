Le pagelle di S. Inzaghi: la sua Lazio convalescente ma non in disarmo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio continua a faticare ed è arrivata a quota sette gare senza vittorie tra campionato ed Europa League. Sul banco degli imputati è inevitabilmente finito Simone Inzaghi, anche se il tecnico è assolto da qualche testata. "Lazio convalescente ma non in disarmo", scrive La Gazzetta dello Sport mentre il Corriere dello Sport sottolinea come la formazione biancoceleste abbia trovato il pari col 4-3-1-2 (poi annullato dal VAR). "Si convincerà a utilizzare questo modulo dall’inizio?", s'interroga il giornale in edicola.

Questi i voti sui principali media:

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Lalaziosiamonoi.it: 5,5