Le pagelle di Salamon: prestazione da dimenticare, errori decisivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prestazione da dimenticare per Salamon, che viene punito dai voti con una serie di 5 in pagella. "Zaza lo supera spesso: i gol del Toro nascono anche dai suoi errori", scrive La Gazzetta dello Sport. Stesso voto per TMW: "A vuoto su Zaza in occasione del velo per Rincon dell'1-0; sfortunato quando spazza proprio su Berenguer in occasione del 3-2".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5

Tuttomercatoweb.com: 5