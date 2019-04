© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fa a sportellate con Petagna per tutta la partita, riuscendo a limitare molto bene l'attaccante della SPAL. Nonostante la sconfitta finale del suo Frosinone, al Benite Stirpe Bartosz Salamon non alza mai bandiera bianca e risulta tra i calciatori più positivi dell'incontro. Un'altra bella conferma quasi al termine di una stagione molto positiva per l'ex Milan, insuperabile nel gioco aereo e sempre attento in fase di marcatura. È proprio lui il leader della retroguardia ciociara, come dimostrano anche i voti in pagella più che sufficienti delle testate nazionali e locali.

TMW 6

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6

TuttoFrosinone 6,5