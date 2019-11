© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Segna di testa in mischia: capito, il ragazzino? E i suoi scatti sono veleno che inacidisce i muscoli dei difensori", La Gazzetta dello Sport analizza così il suo 7,5 in pagella a Eddy Salcedo. L'attaccante classe 2001 del Verona ieri ha realizzato infatti il suo primo gol in Serie A, impreziosendo la sua ottima prestazione con un imponente stacco aereo che è valso il vantaggio gialloblù. Salcedo ha le stimmate del predestinato e adesso non fa più così schifo, parafrasando le parole a fine gara di mister Juric ("Quello che farà dipenderà solo da lui. Con la Primavera dell'Inter ha fatto schifo e gliel'ho detto, ma è un talento puro").

Questi i voti di Eddy Salcedo:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoHellasVerona: 7,5