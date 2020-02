vedi letture

Le pagelle di Sanabria - Al Dall'Ara segna un gol da antologia: rinato con la cura Nicola

"Una cavalcata straordinaria", "Un signor centravanti", "Un gol da antologia": applausi scroscianti per Antonio 'Tonny' Sanabria. L'attaccante paraguaiano, autore della rete - e che rete! - che ha steso il Bologna ieri pomeriggio, è stato non a caso il protagonista assoluto della sfida del Dall'Ara. Il migliore in campo secondo La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e anche noi di TMW, soprattutto grazie alla sua marcia trionfale di ben 70 metri che l'ha portato a segnare il suo terzo gol stagionale. L'ex Roma e Betis oggi è un giocatore completamente ritrovato sotto la gestione di mister Nicola, le qualità d'altronde non gli sono mai mancate.

Questi tutti i voti di Antonio Sanabria:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

GenoaNews1893: 7