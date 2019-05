Le pagelle di Sanabria: manca il gol dell'ex. Rigore che pesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tira un rigore che Prandelli aveva "assegnato" a Criscito e che avrebbe potuto regalare la salvezza al Genoa e lo calcia come peggio non avrebbe potuto. Antonio Sanabria ha strozzato in gola l'urlo della vittoria dei tifosi del Genoa e i suoi demeriti sono molto più ambi rispetto ai meriti di Mirante. La speranza, sia sua che del popolo rossoblù è che fra tre giornate questo errore non pesi come un macigno sulla stagione del Grifone.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5