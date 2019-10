© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bastano 15 minuti ad Antonio Sanabria per rendersi determinante in negativo nella sconfitta del Genoa a Torino contro la Juventus. L'attaccante rossoblù ha infatti causato il rigore poi trasformato da Cristiano Ronaldo, e i voti non sono certo lusinghieri: perseverare è diabolico, scrive La Gazzetta dello Sport motivando il proprio 4, dovuto anche all'errore in occasione del primo gol di CR7 poi annullato. "Pochi minuti distruttivi", spiega invece il Corriere dello Sport, che assegna lo stesso identico giudizio in termini numerici. Mezzo voto in più sulle nostre pagine e su Tuttosport: "Totalmente fuori contesto".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: s.v.