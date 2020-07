Le pagelle di Sanchez: è l'interista più in forma. Maravilla ancora no, ma ci siamo vicini

vedi letture

"Maravilla ancora no, ma ci siamo vicini". Serata da incorniciare per Alexis Sanchez, premiato in maniera pressoché unanime come migliore in campo nell'Inter che schianta 6-0 il Brescia. Il giudizio che leggete sopra è quello de La Gazzetta dello Sport, voto 8 in pagella. Come sulle nostre pagine, ma anche su quelle degli altri due quotidiani sportivi: è l'interista più in forma, scrive Tuttosport. Mezzo voto in meno per il Corriere della Sera ("sente odore di riconferma e si dà parecchio da fare").

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

FcInterNews: 7,5