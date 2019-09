Le pagelle di Sanchez - Fa e disfa: una prestazione tra maravilla e pazzia

© foto di www.imagephotoagency.it

Una deviazione fortuita, ma vincente sul tiro di Sensi per l'1-0, il gol del 2-0 e poi un'ingenua espulsione per doppia ammonizione che lascia l'Inter in dieci praticamente per tutta la ripresa. Partita dai due volti, quella di Alexis Sanchez, "tra maravilla e pazzia" come titola oggi La Gazzetta dello Sport. "Segna quasi due gol, ma ha ancora un po' di ruggine addosso", sottolineiamo invece noi di TMW. Non sorprende, dunque, che i voti nazionali e locali di questa mattina oscillino tutti tra la sufficienza e l'insufficienza lieve. Perché, nonostante la prestazione incoraggiante e decisiva, "il secondo giallo per simulazione - analizza FcInterNews.it - è una macchia impietosa su un esordio da titolare da fuochi di artificio".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

FcInterNews.it: 5,5