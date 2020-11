Le pagelle di Sanchez: secondo gol di fila, non gli capitava da dicembre 2017

Freddissimo in occasione del gol dell'1-0, Alexis Sanchez conferma quanto di buono fatto vedere in Torino-Inter. Il cileno fa incetta di buoni voti, come il 7 da La Gazzetta dello Sport che sottolinea come sia sempre in movimento, anche per recuperare palla. Stesso voto dal Corriere dello Sport, secondo cui ha l'argento vivo addosso. E' al secondo gol di fila in campionato e non capitava dal dicembre 2017 con l'Arsenal. Stesso voto dal Corriere della Sera ("pericolo costante"), mezzo punto in meno da Tuttosport.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7