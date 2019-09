Le pagelle di Sansone: cerca la giocata da fenomeno, trova una figuraccia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il cucchiaio di Nicola Sansone sbatte sulla traversa. E lì si fermano anche le speranze del Bologna di battere il Genoa, in una partita che termina così su uno scialbo 0-0. "Si improvvisa Totti, i risultati non sono gli stessi", scriviamo su TMW assegnandoli un 5. Come La Gazzetta dello Sport ("rigore tirato con sufficienza) e Corriere della Sera. Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport, si scende a 4 sulle pagine di Tuttosport: "cerca la giocata da fenomeno e trova solo una figuraccia".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5