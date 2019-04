© foto di Federico Gaetano

Il ritorno di Nicola Sansone al Bologna non era partito con il piede giusto. Ma, un po' come se stessi rifacendo il callo ai prati di Serie A, è tutto un crescendo. E l'apice s'è avuto ieri, nello scontro diretto per la salvezza con l'Empoli. Questi sei mesi bolognesi sono riassunti proprio in questa partita: inizio in stato confusionale, qualche colpo qua e là durante, un assist un po' più avanti e il colpo da campione alla fine, quando fa ammattire gli azzurri di Andreazzoli e va a segno. Per noi di Tuttomercatoweb.com e La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo e la Rosea sottolinea le sue doti da numero 10. Mezzo voto in meno da Tuttosport, mezzo voto in più dal Corriere della Sera.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5