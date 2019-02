Nicola Sansone è uno degli acquisti voluti fortemente dal Bologna a gennaio e finalmente sta dimostrando di poter dare la svolta alla squadra dopo mesi di triste mediocrità. La Gazzetta dello Sport lo definisce come un "piccolo gigante", capace di segnare a un Olsen in stato di grazia e soprattutto di mettere in crisi uno come Florenzi. Non segnava dall'aprile del 2016, ma quello messo alle spalle del portiere svedese difficilmente sarà l'unico della stagione vista la prestazione fornita e la crescita che sta mettendo in campo grazie a Mihajlovic. Molto del prossimo futuro rossoblu passerà anche dalle sue invenzioni. Il tecnico serbo deve riuscire a dargli continuità all'interno dei 90 minuti, a quel punto il suo apporto potrà trasformarsi da utile a decisivo ai fini della salvezza.

I VOTI:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 7

Il Corriere di Bologna: 6,5

Il Resto del Carlino: 6,5