Federico Santander, tanto sacrificio e anche alcune palle gol. Il centravanti del Bologna è uno dei simboli del nuovo corso di Sinisa Mihajlovic, fatto di grinta, corsa e cattiveria agonistica che per poco non ha permesso al paraguaiano di fare male anche ai campioni d'Italia. Di poco a lato il suo colpo di tacco che avrebbe fatto venire giù lo stadio, per il resto la squadra non lo ha aiutato a dovere e per questo ha fatto fatica a rendersi ancora pericoloso.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5