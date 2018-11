Le pagelle di Santander: lo zampino sul gol e tanto sacrificio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora una volta il suo zampino, ma questa volta non basta. Federico Santander è sempre più l'idolo di tutti i tifosi del Bologna e molto è dovuto dal fatto che non si risparmia mai, che riesce sempre a dare il suo contributo, questa volta con un assist. I problemi ci sono per Filippo Inzaghi, ma non in attacco, dove anche grazie al Ropero i rossoblù riescono a essere spesso pungenti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Repubblica: 6,5