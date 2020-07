Le pagelle di Santander: lontano da tutto e tutti, chance sprecata

Bocciatura per Federico Santander, al quale Sinisa Mihajlovic aveva dato una chance da titolare contro il Milan. L'attaccante del Bologna, però, non fa nulla di quello che gli aveva chiesto il suo allenatore e becca il 4,5 in pagella di Tuttomercatoweb.com, così come dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera, secondo cui è "lontano da tutto e tutti". Arriva il 5 invece da La Gazzetta dello Sport e da Tuttosport.

I VOTI DI SANTANDER:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5