© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Derby amaro per Federico Santader. L’attaccante del Bologna non è quasi mai entrato nel vivo dell’azione e non ha creato pericoli alla porta del Parma. Questo il commento di TMW: “Sovrastato spesso e volentieri sui palloni alti, il Ropero passa la serata a litigare con l'arbitro lamentando falli che spesso non gli vengono riconosciuti”. Questo invece quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport: “Riceve un solo pallone, arriva lungo. Costretto a fare da sponda. Un 9 che non tira mai è un bel problema.

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5