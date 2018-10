Le pagelle di Santander: sponde e gol. Il Ropero si è preso Bologna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bologna ha il suo nuovo idolo. Federico Santander non è stato l'uomo copertina nella vittoria di ieri contro l'Udinese soltanto perché la rete del successo è stata segnata da Orsolini, ma la prestazione del Ropero è stata da vero leader, sia per il sacrificio e le sponde che per il gol che ha rianimato la squadra di Inzaghi. L'attaccante più incisivo dei rossoblù è lui e difficilmente potrà essere lasciato fuori dal proprio tecnico anche in futuro.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7