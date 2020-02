"Passo indietro netto. Boga lo mette in difficoltà ed è anche graziato dal rosso", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "Non ha mai la sensazione di essere sicuro: o è fuori posizione o scivola. Teme la velocità di Boga, ma gli fa male anche Kyriakopoulos. Rischia il secondo giallo e all'intervallo rimane negli spogliatoi", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport. Così come Mancini, Davide Santon ieri sera è stato d'altronde tra i protagonisti in negativo di Sassuolo-Roma: spaesato, in ritardo e sempre in affanno dinanzi alla velocità degli avversari sulla fascia di sua competenza. Boga lo ha fatto ammattire, ma anche il più modesto Kyriakopoulos. La sua bocciatura dopo appena 45 minuti di gioco, dunque, non è stata certo casuale.

Questi tutti i voti di Davide Santon:

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

VoceGiallorossa: 4