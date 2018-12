Serata di sofferenza per Davide Santon. Il terzino giallorosso soffre molto la rapidità di Alex Sandro dalla sua parte e ha la colpa di aver perso il duello aereo con Mandzukic in occasione della rete che ha deciso l’incontro. Questo il commento di TMW: “Forse si aspetta l'uscita di Olsen nell'occasione, ma viene sovrastato fisicamente da Mandzukic. Il suo errore risulta decisivo, come lo scorso aprile quando vestiva la maglia dell'Inter e di fronte c'era sempre la Juventus”. “Nella linea difensiva - scrive La Stampa - è quello che soffre di più”.

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5

Il Messaggero: 4,5

Vocegiallorossa.it: 5