© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una serata assolutamente da dimenticare per Davide Santon, ieri surclassato da Barrow nel confronto diretto. Insufficienze gravi ovunque, con tutti i gol che arriva dalla sua zona: vive Barrow come un incubo, sottolinea Tuttosport. VoceGialloRossa.it invece fa notare che per la seconda partita consecutiva in cui parte titolare, viene sostituito per un evidente ko tecnico contro l'avversario di fascia.

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

VoceGialloRossa.it: 5