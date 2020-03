Le pagelle di Saponara: unico a salvarsi nel Lecce. Parte così così, diventa luce che abbaglia

Difficile sorridere per il Lecce, che incassa 7 gol dall'Atalanta tra le mura amiche. In mezzo a tanti voti disastrosi, si salva però Riccardo Saponara, tornato al gol che gli mancava da 2018 e di fatto unico a non affogare nel diluvio di reti orobiche. "Parte così così, diventa luce che abbaglia", scrive La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport spiega "ci mette forza e fantasia". Gol strepitoso per Tuttosport.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5