Le pagelle di Sarri: disegna sempre la stessa Juve lenta e imprecisa. Ora incroci le dita

La Juventus va fuori agli ottavi di finale di Champions League e il lavoro di Maurizio Sarri non può che essere messo in discussione. Le pagelle dell'allenatore bianconero sono tutte negative, non potrebbe essere altrimenti viste le aspettative. Da noi di Tuttomercatoweb.com riceve un 5 perché la Juve vista ieri non è stata squadra. "Togliendo Ronaldo, che resta?", si domanda La Gazzetta dello Sport che si allinea sulla stessa valutazione e scrive che quella dell'allenatore di Figline Valdarno è una squadra mai pericolosa, lenta e imprecisa. Stesso voto dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera, secondo cui "sarebbe il caso di non giocare sempre con la stessa sceneggiatura". E il giudizio è il medesimo anche da Tuttosport: "Ora il Comandante può solo incrociare le dita".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttojuve.com: 5,5