La sua Juventus continua a vincere. Maurizio Sarri, per la gara di Bergamo, non aveva a disposizione un giocatore come Cristiano Ronaldo ma, seppur soffrendo, è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio mantenendo la testa della classifica. "Le assenza importanti, quella di Cristiano Ronaldo su tutte, avrebbero potuto rovinargli il rientro dalla sosta ma alla fine - il commento di TMW - Dybala e Higuain non hanno fatto rimpiangere il portoghese. Il primo cambio è obbligato con Bernardeschi che getta la spugna nel primo tempo per un problema al costato, mentre con gli altri due, Douglas Costa per Bentancur ed Emre Can per Khedira, riesce a dare la spinta decisiva alla sua squadra. Nel successo di Bergamo c'è anche il suo zampino".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve.com: 6,5