Le pagelle di Sarri - Juve brutta, molle e CR7-dipendente: alibi quasi finiti

© foto di www.imagephotoagency.it

"La sconfitta è brutta, bruttissima, ma è l'atteggiamento della sua squadra, soprattutto dietro, che lo deve preoccupare".

"La Juve parte male, va sotto fisicamente e mentalmente: morbida, mai cattiva, con meno voglia di vincere del solito. Brutti, brutti segnali".

Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, questa mattina, leggono rispettivamente così la sconfitta della Juventus sul campo dell'Hellas Verona. Con un aggettivo che sembra farla da padrone in entrambe le pagelle: "Brutto". La squadra di Maurizio Sarri, d'altronde, continua a non convincere per molteplici ragioni: terza sconfitta nelle ultime cinque trasferte, un gioco che non si vede, tanti giocatori spaesati, il cui rendimento è al di sotto delle aspettative, e gli alibi che diminuiscono settimana dopo settimana. E intanto, ieri al Betengodi, ecco un altro grave passo falso, specialmente dal punto di vista della mentalità. La dipendenza totale da Cristiano Ronaldo non può essere la soluzione a tutti questi problemi.

Questi tutti i voti di Maurizio Sarri:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoJuve: 5