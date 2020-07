Le pagelle di Sarri - La sua Juve è in riserva e ora deve evitare di rovinare la festa scudetto

Niente festa scudetto e anche se è solo rimandata, il nervosismo non può altro che essere alle stelle per Maurizio Sarri. TMW "non ha saputo dare la sveglia" ed è incappato in una "sconfitta senza appello". Per La Gazzetta dello Sport questa partita "farà riflettere" mentre per Tuttosport nel secondo tempo la Juve era "in riserva a livello fisico e mentale". Secondo TuttoJuve semplicemente l'Udinese "ci crede di più" infine Il Corriere della Sera scrive addirittura che dopo questo ko la Juve "deve stare attenta a non rovinare lo scudetto".

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

La Stampa: 5,5

TuttoJuve: 5,5