Le pagelle di Sarri - Maurizio, il prestigiatore. La Juve ora gli assomiglia

"Maurizio, il prestigiatore". La Gazzetta dello Sport di questa mattina motiva così il suo 7 in pagella a Maurizio Sarri. Un allenatore che ieri pomeriggio ha fatto di necessità virtù, sfruttando al meglio Cuadrado e Matuidi terzini in un momento di grande difficoltà sulle fasce, oltre a insistere giustamente su Rabiot e anche sul trequartista. La sua Juventus, vittoriosa per 2-0 contro la SPAL, trova così le sue prime certezze, mentre il gioco della squadra inizia finalmente a crescere. "Ora deve risvegliare il killer instinct di Dybala e rivitalizzare alcuni giocatori (Bernardeschi in primis). Ma la Vecchia Signora vista contro gli estensi, almeno quella del secondo tempo, gli assomiglia un po' di più", è la lettura di TMW. Voti piuttosto omogenei, dunque, per l'ex tecnico del Napoli: due 7 e tre 6,5 in pagella, sufficienza piena e anche qualcosa in più.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

TuttoJuve.com: 6,5